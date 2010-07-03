В воскресенье изменятся два автобусных маршрута

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В связи с проведением матча на стадионе "ВЭБ Арена" маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 31 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мосгортранс".

Изменения будут действовать до окончания матча.

С 14:00 автобусы будут ходить по маршрутам №175, от метро "Сокол" до Песчаной площад, №818 от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт", от Силикатного завода до Песчаной площади.

До 25 апреля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Звенигородская в связи с реконструкцией инженерных сетей. Ограничения распространяются на одну полосу. Также отмечается, что до 10 апреля ограничат движение на улице Звенигородская в районе дома №14а, по 25 апреля – на улице Звенигородская в районе дома №40/1 по улице Малая Филевская.