В воскресенье изменятся два автобусных маршрута

В связи с проведением матча на стадионе "ВЭБ Арена" маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 31 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мосгортранс".
Изменения будут действовать до окончания матча.
С 14:00 автобусы будут ходить по маршрутам №175, от метро "Сокол" до Песчаной площад, №818 от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт", от Силикатного завода до Песчаной площади.
До 25 апреля будет ограничено движение транспорта на участке улицы Звенигородская в связи с реконструкцией инженерных сетей. Ограничения распространяются на одну полосу. Также отмечается, что до 10 апреля ограничат движение на улице Звенигородская в районе дома №14а, по 25 апреля – на улице Звенигородская в районе дома №40/1 по улице Малая Филевская.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.