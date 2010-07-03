Движение на улице Свободы ограничили из-за работ на водопроводе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение по боковому проезду на улице Свободы ограничили по 20 апреля, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, там будут вестись работы на водопроводе.

Ограничение распространяется на одну полосу и касается проезда в районе дома 71А, корпус 2.

Ранее сообщалось, что из-за работ по восстановлению водопровода также будет ограничено движение на улице Угрешская.