Движение на улице Угрешская ограничат до конца мая

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Движение на улице Угрешская будет ограничено по 25 мая. Здесь будут восстанавливать водопровод. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения действуют в районе пересечения со 2-м Угрешским проездом, в районе дома № 20, дома № 35.

Они будут действовать круглые сутки. Движение ограничено на одной полосе, уточняет центр.

Ранее в марте на Угрешской улице грузовик столкнулся с инкассаторской машиной.