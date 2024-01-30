Поезда на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график после сбоя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Утром 30 января были временно увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях. Однако спустя несколько минут движение начали вводить в график.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице завершились работы по устройству металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное".

До этого стало известно, что эскалатор на станции "Окружная" (выход № 1) Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена будет закрыт на ремонт с 5 по 7 февраля. Узнать о ремонтах в столичном метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы", а также на официальном сайте метрополитена.

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