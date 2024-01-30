Интервалы движения поездов временно увеличили на Таганско-Краснопресненской линии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на путях.

Позже в департаменте добавили, что движение вводится в график.

Ранее Сергей Собянин заявил, что станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности. По словам градоначальника, ветка должна быть запущена в конце этого года.

До этого сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится на месяц.

Технологические "окна" назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. Это связано с развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.