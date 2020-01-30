В Госдуме не видят необходимости присутствия штатных врачей в поездах дальнего следования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме усомнились в необходимости обязательного присутствия штатных врачей в поездах дальнего следования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова ("Единая Россия").

"Чтобы медицинский работник был в штате поезда – я под сомнение ставлю вопрос. Если у нас будет такое количество медицинских работников дополнительно обучено и РЖД готовы понести расходы без повышения цены на билет, я буду только приветствовать", – заявил депутат.

Петров считает, что оказать помощь в экстренных ситуациях смогут пассажиры – сотрудники МЧС и специально обученные правилам оказания экстренной медпомощи люди, которые находятся в поездах. Он отметил, что при введении специальной штатной группы есть риск, что вскоре этот специалист потеряет свои навыки из-за редкой практики.

Он пояснил, что перед введением специалистов в дальние поезда необходимо просчитать все алгоритмы и частотность происшествий. По его мнению, в этом нет никакой необходимости, если помощь медицинского работника требуется раз в месяц, добавив, что в этом случае специалист "дисквалифицируется сам".

"Надо смотреть частотность оказания помощи. Если у него будет хотя бы нагрузка, чтобы не потерять профессионализм, тогда да, можно согласиться. Поэтому это надо все считать и смотреть, сколько случаев в каждом поезде происходит, как часто они происходят", – заключил специалист.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в РЖД хотят ввести программу лояльности для пассажиров с медицинским образованием и врачебной практикой. Гражданам с таким образованием при покупке билетов будет предлагаться указывать данные о профессиональной подготовке. Так компания будет заранее знать, к кому они могут обратиться в случае надобности медицинской помощи.

