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00:18

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

В понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево произошел сбой в информационных системах "Аэрофлота". Перевозчик предупредил о неполадках в работе сервисов.

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".

Причиной сбоя стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Авиабилеты в РФ могут подорожать из-за нового сбора для ремонта и строительства аэропортов

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