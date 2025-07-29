Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

В понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево произошел сбой в информационных системах "Аэрофлота". Перевозчик предупредил о неполадках в работе сервисов.

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".

Причиной сбоя стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.