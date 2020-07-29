В Москве откроют продажу билетов на автобусы до Липецка и Тамбова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
С 1 августа 2020 года в столице откроется продажа билетов на автобусные рейсы до Липецка и Тамбова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 1 августа открывается продажа билетов на рейсы с автостанции "Варшавская" по новым маршрутам", – объявили в пресс-службе "Мосгортранса".
Автобусы до Липецка будут следовать ежедневно, с отправлением в 21:30 по столичному времени. Стоимость проезда для взрослых составит 1 200 рублей, для детей – 600 рублей.
Что касается рейсов Москва – Тамбов, то они также будут осуществляться ежедневно, но в 22:45. За взрослый билет потребуется заплатить 1000 рублей, в то время как детский проездной документ обойдется в 500 рублей.
В Мосгортрансе напомнили, что автостанция "Варшавская" находится по адресу: Каширский проезд, владение 19. Билеты можно приобрести как там, так и в других кассах города.
Ранее сообщалось, что с 29 июля в продаже появятся билеты на автобусы, следующие по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов. Следовать они будут с автовокзала "Северные ворота".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: