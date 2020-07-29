В Москве откроют продажу билетов на автобусы до Липецка и Тамбова

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С 1 августа 2020 года в столице откроется продажа билетов на автобусные рейсы до Липецка и Тамбова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 1 августа открывается продажа билетов на рейсы с автостанции "Варшавская" по новым маршрутам", – объявили в пресс-службе "Мосгортранса".

Автобусы до Липецка будут следовать ежедневно, с отправлением в 21:30 по столичному времени. Стоимость проезда для взрослых составит 1 200 рублей, для детей – 600 рублей.

Что касается рейсов Москва – Тамбов, то они также будут осуществляться ежедневно, но в 22:45. За взрослый билет потребуется заплатить 1000 рублей, в то время как детский проездной документ обойдется в 500 рублей.

В Мосгортрансе напомнили, что автостанция "Варшавская" находится по адресу: Каширский проезд, владение 19. Билеты можно приобрести как там, так и в других кассах города.

Ранее сообщалось, что с 29 июля в продаже появятся билеты на автобусы, следующие по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Стаханов. Следовать они будут с автовокзала "Северные ворота".

