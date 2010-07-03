Проверка самолета Батуми – Москва заняла не более 10 минут

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Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедове пассажиров авиарейса из Батуми не более 10 минут, передает РИА Новости.

По словам источника, рейс уже разгрузили. Уточняется, что служба проводит такие проверки каждый день.

Ранее появлялась информация о том, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса после приземления в Москве, из-за чего люди долго были вынуждены сидеть в самолете.

Днем ранее самолет Air Astana, следовавший рейсом КС 942 из Лондона в Нур-Султан, вынужденно сел в Москве. Причиной тому стал отказ генератора. Посадка прошла штатно.

А 27 июня самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", отправившийся по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого оно загорелось. Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.