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29 мая, 06:34

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/kasto

Ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт возобновил прием и отправку воздушных гражданских судов.

Ограничения в Калуге вводились для обеспечения безопасности полетов в четверг, 29 мая. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры.

Также были сняты временные ограничения в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань вернулась в штатный режим работы.

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