В Москве восстановили движение по Старому Толмачевскому переулку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение по Старому Толмачевскому переулку в центре Москвы восстановили после пожара. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее из-за возгорания в нежилом доме движение по переулку было частично перекрыто. Ограничения вводили на время работы на месте пожара оперативных служб города.

По данным МЧС, никто не пострадал. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Как уточнили спасатели, горел мусор на площади десять квадратных метров.