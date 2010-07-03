Заммэра назвал причину сбоя в московском метро

Сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метро 21 мая связан с человеческим фактором, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Есть человеческий фактор – во многом причина первого случая (сбой в движении поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий 21 мая. – Прим.ред.). И уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает", – сказал он.

По словам заммэра, итоги расследования инцидента могут стать известны до 30 мая. Сейчас работают специальные комиссии, отметил он.

"Ситуация носит нетипичный характер, за последние дни была проведена проверка всей инфраструктуры, связанной с контактным рельсом", – объяснил Ликсутов. Он подчеркнул, что существенных отклонений от нормативов не выявлено.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий подземки было приостановлено вечером 21 мая из-за остановившегося в тоннеле поезда. Из заблокированных в тоннеле трех поездов эвакуировали 1041 пассажира.

Ликсутов уточнил, что это заняло порядка трех часов. Длительность была связана с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было нужно удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.