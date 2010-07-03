Сбой в метро будет расследовать спецкомиссия

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Рабочая комиссия займется расследованием инцидента с остановкой поездов в столичном метро 21 мая. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы, как обещали, в указанные сроки все данные о причинах данного происшествия предоставим. Работает комиссия", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

На совещании с депутатами Госдумы Ликсутов также заявил, что оперативно устранить последствия остановки поездов помогла Интеллектуальная транспортная система (ИТС). Заммэра напомнил, что накануне сотрудникам метро пришлось столкнуться с технической проблемой. По его словам, остановка составов произошла из-за потери напряжения в контактном рельсе. Пассажиры три часа провели в поезде в тоннеле, никакой опасности не было, отметил Ликсутов.

"Но благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) мы смогли быстро организовать схему движения и дать компенсационные бесплатные автобусы", – подчеркнул Ликсутов. Как пояснил заммэра, отсутствие ИТС привело бы к задержкам в устранении последствий сбоя. "Мы дали команду все переключить, и проблема была решена", – подытожил Ликсутов.

Вечером 21 мая на Солнцевской линии и БКЛ метро произошел сбой. Движение поездов было приостановлено на участке от "Парка Победы" до "Савеловской". Как впоследствии уточнил Максим Ликсутов, из остановившихся в тоннеле составов эвакуировали в общей сложности 1041 пассажира.

Работы по устранению сбоя завершили в 00:29 22 мая, движение поездов было восстановлено. Три застрявших в тоннеле поезда отогнали в депо.

Специалисты рассматривают две основные версии случившегося: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Отмечается, что окончательное выяснение причины займет семь дней. В настоящее время Солнцевская линия и БКЛ работают в штатном режиме.