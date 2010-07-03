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Пассажиры второго застрявшего в метро поезда вышли на станцию. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Сейчас переводим пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции", – сказано в сообщении метрополитена. "Это последний поезд, оставшийся в тоннеле", – добавили сотрудники подземки.

Сейчас переводим пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции. Это последний поезд, оставшийся в тоннеле. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.



Ранее сообщалось, что на участке от "Парка Победы" до "Савеловской" желтой ветки метро приостановлено движение поездов. Станции "Савеловская" БКЛ, а также станции "Петровский парк" и "Шелепиха" закрыты для входа пассажиров. В тоннеле на Солнцевской линии застряли три состава. Для их буксировки пришлось ждать другого поезда. Угрозы безопасности пассажиров нет, заверили в метрополитене.

Подробнее о ситуации на Солнцевской и Большой кольцевой линиях смотрите в трансляции Москвы 24.