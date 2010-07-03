Увеличены интервалы движения поездов на оранжевой ветке метро

Поезда на Калужско-Рижской линии московского метро идут с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки, передает Агентство "Москва".
"На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов с севера на юг. По предварительной информации, на перегоне между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" неисправен светофор", – сказано в сообщении.
Сейчас делается все возможное, чтобы ввести движение в график.
Ранее сообщалось, что несколько станций метро Москвы работают только на вход из-за репетиции парада в честь 9 Мая. Изменен режим работы станций "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад". Они будут работать только на вход до окончания мероприятий.
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