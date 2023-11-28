Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также подмосковный Жуковский работают в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Кроме того, штатно работают питерский Пулково и аэропорт в Сочи. Как уточнили в ведомстве, задержек на вылет в столичных авиагаванях по метеоусловиям не выявили. На прилет поздним прибытием было задержано 13 рейсов.

"Погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки по погодным условиям не зафиксировано", – поделились в министерстве.

В Минтрансе также сообщили об отсутствии ограничений движений из-за погодных условий на федеральных трассах, включая Краснодарский край и Крым. В южной части и центре страны для уборки снега на дорогах привлекли свыше 10 тысяч дорожных рабочих и 7,8 тысячи единиц спецтехники. Утром 28 ноября также возобновила работу Керченская паромная переправа.

Сильные снегопады пришли в Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября. На дорогах образовались гололедица и снежные заносы. Сейчас в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Водителям рекомендовали по возможности отложить поездки на личном транспорте.

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, небольшой снег будет идти в городе в течение недели, еще один снегопад ожидается в четверг, 30 ноября.

На фоне непогоды Сергей Собянин решил привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников городских служб. Речь идет о специалистах Мосгаза и Мосводоканала.

Непростая погодная обстановка сложилась и в других регионах РФ. Так, 26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Высота сугробов в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров