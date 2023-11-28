Более 1,5 тыс железнодорожников вышли на уборку снега на МЖД за прошедшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За прошедшие сутки для борьбы с последствиями снегопада на Московской железной дороге задействовали свыше 1,5 тысячи железнодорожников и более 60 единиц снегоуборочной техники. В итоге было вывезено свыше 30 тысяч кубометров снега, сообщается на сайте МЖД.

Там уточнили, что в настоящее время продолжаются работы по уборке инфраструктуры. Сотрудники МЖД постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

"Призываем пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, а автомобилистов – соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов", – говорится в сообщении.

Ранее Московская железная дорога подготовила инфраструктуру к зиме. На магистрали разместили запасы противогололедных средств массой 3,8 тысячи тонн. Уборку железнодорожной инфраструктуры зимой будут осуществлять около трех тысяч работников. Их обеспечат инвентарем и спецодеждой.

До этого к зиме подготовили столичный железнодорожный транспорт. В поездах перевели на зимний режим климатические установки, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Отопление также включили на московских городских вокзалах.

Пассажирскую инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимний период