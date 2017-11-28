Коммунальные службы вышли на уборку снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальная техника вышла на уборку снега московских улицах, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спецтехника начала прометать дороги с 13:00. В городе также убирают дворы, внутриквартальные проезды, пешеходные зоны, тротуары, остановки, подходы к метро, подземные и наземные переходы, соцобъекты, уточнил Бирюков. На всех этих территориях проведут противогололедную обработку.

Из-за непогоды водителей призвали быть внимательнее на дорогах. Местами образовалась гололедица. Общественный транспорт работает в штатном режиме, горожанам порекомендовали пользоваться им для поездок. 28 ноября в столице может выпасть до четырех сантиметров снега. 29 ноября в Москве будет дуть порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности.