РЖД в рекордные сроки восстановили ж/д путепровод в Курской области после теракта

Российские железные дороги (РЖД) в рекордные сроки восстановили железнодорожный путепровод в Курской области после теракта в начале июня, сообщили в пресс-службе компании.

На месте подорванного моста на участке Остапово – Михайловский Рудник был возведен и открыт новый однопутный путепровод. Работы стартовали 30 июня сразу после проектирования и велись круглосуточно.

Всего к ним привлекли свыше 120 железнодорожников и 12 единиц техники, уточнили в РЖД.

Длина нового моста составляет 36 метров. Он состоит из трех пролетов, общий вес которых достигает 250 тонн. Их монтаж осуществлялся с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн.

Высота сооружения оказалась на 1 метр выше предыдущего, составив 5,7 метра. Предполагается, что такое решение позволит пропускать под мостом транспорт с нестандартными габаритами, о чем просили местные власти, напомнили в компании.

На период строительства путепровода грузовые поезда были перенаправлены по альтернативному маршруту, благодаря чему были сохранены объемы перевозок и обеспечена бесперебойная доставка и вывоз продукции местных предприятий.

О предполагаемом сроке восстановления путепровода – 2 августа – сообщил глава РЖД Олег Белозеров на совещании с участием Владимира Путина и членов правительства, которое состоялось в начале июня.

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в ночь на 1 июня, когда по мосту двигался локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу под мостом.

После случившегося началось возгорание тепловоза. Однако прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь.

В Следственном комитете РФ заявили, что мост обрушился в результате подрывов. Следователи квалифицировали происшествие как теракт.