Поезда свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону отправятся в августе, сообщает пресс-служба оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту "Гранд сервис экспресс".

Поезда будут курсировать раз в три дня. Следовать они будут из Симферополя в разные пункты назначения под одним номером до станции Разъезд 9 км. Затем каждая из групп вагонов получит свой номер и будет следовать самостоятельно.

Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь – Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа. Он будет следовать 19 часов, проезжая Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути составит 19 часов.

Поезд № 415/416 сообщением Симферополь – Ростов-на-Дону будет курсировать 15 часов через станции Тимашевская и Староминская.

Ранее была названа стоимость билета на прямые поезда между Москвой и Севастополем. Отмечалось, что цены будут начинаться от 3 тысяч 56 рублей 90 копеек.

25 декабря 2019 года в Крым прибыл первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

До этого была открыта автомобильная часть моста. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.