Аксенов рассказал о роли открытия движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту стало значимым вкладом в развитие региона. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов, передает RT.

"Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту – важный вклад в развитие крымской экономики", – написал он на странице в Facebook.

По словам Аксенова, в плане логистических возможностей теперь Крым ничем не отличается от других субъектов России.

Так, пропускная способность предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. В результате это позволит перевозить 13 миллионов тонн грузов каждый год. Глава республики Крым добавил, что запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья.

По транспортному переходу уже проследовали первые составы. Открытие движения состоялось во вторник, 30 июня.

Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае 2018 года. Сейчас мост в Крым считается самым протяженным в России.