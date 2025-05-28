ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за загруженности дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал воспользоваться метро вечером в среду, 28 мая, в связи с загруженностью дорог в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Согласно данным ЦОДД, уровень загруженности дорог днем в столице оценивается в 6 баллов. Особенно сложная ситуация наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал и в районе Киевского путепровода. Также высокая загруженность отмечается на внутренней стороне ТТК от Лужнецкой до Хорошёвской эстакады.

Во второй половине дня возможны локальные ограничения движения на внешней стороне ТТК у Савеловской эстакады, на внутренней стороне ТТК рядом с Беговой улицей и на внутренней стороне Садового кольца у Житной улицы.

В ведомстве напомнили, что на транспортный поток могут повлиять локальные ограничения движения, дорожные работы и мелкие ДТП. Водителям рекомендовали отложить поездки на авто на более позднее время – после 20:00, а также напомнили о соблюдении скоростного режима, дистанции и исключении помех в виде телефонов.

Вместе с тем в пресс-службе столичной Госавтоинспекции напомнили о прогнозируемой жаркой погоде в Москве. Ведомство настоятельно рекомендовало водителям быть осторожными во время поездок, особенно длительных, следить за своим самочувствием и состоянием пассажиров, а также соблюдать все меры безопасности.

Температура в Москве в среду, 28 мая, достигнет 27–29 градусов. Ветер будет юго-восточным с порывами от 6 до 11 метров в секунду, местами они достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

На следующий день, в четверг, 29 мая, столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки. Автомобилистов попросили парковать машины в тени, а горожанам рекомендовали пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлых оттенков и головные уборы.

