Автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная" из-за финала Кубка России по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Несколько автобусных маршрутов не будут останавливаться у станции метро "Спортивная" вечером 29 мая в связи с проведением финала Кубка России по футболу в "Лужниках", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Схема движения изменится с 17:30 до окончания мероприятия. В частности, автобус м5 поедет по Комсомольскому проспекту, а автобусы м6 и №220 будут курсировать по улице Хамовнический Вал и Лужнецкому проезду вместо улицы Доватора и улицы 10-летия Октября.
Помимо этого, не будут работать остановки "МЦК "Лужники" на улице Доватора, "Метро "Спортивная" и "Новодевичий монастырь" на улице 10-летия Октября.
Ранее московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче. Таким образом, "Спартак" вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В финале турнира красно-белые встретятся с московским "Динамо".
"Динамо" впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России по футболу благодаря уверенной победе над владикавказской "Аланией" в полуфинале турнира.
Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.
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