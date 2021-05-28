Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полеты

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Росавиация на фоне ситуации с полетами европейских авиакомпаний в обход воздушного пространства Белоруссии предупредила перевозчиков о возможном увеличении времени получения разрешений на пролет через Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержки связаны с увеличением общего количества запросов.

"Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за прошедшие сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии.

"Европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам", – говорится в сообщении Росавиации.

Глава дипломатии Евросоза Жозеп Боррель ранее заявил, что отказ России принять ряд рейсов из Евросоюза в связи с отменой пролета через Белоруссию вызывает тревогу.

Накануне Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. В результате авиакомпании пришлось отменить рейс из Вены в Москву.

Также был отменен рейс Париж – Москва французской Air France. Большую часть пассажиров, которые из-за проблем с согласованием маршрута полета не смогли попасть в Москву, перевезла российская авиакомпания "Аэрофлот".