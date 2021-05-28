Боррель отреагировал на отмену нескольких рейсов из Европы в Москву

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Отказ России принять ряд рейсов из Евросоюза в связи с отменой пролета через Белоруссию вызывает тревогу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера появились новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, что было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией", – сказал он на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. В результате авиакомпании пришлось отменить рейс из Вены в Москву.

Также был отменен рейс Париж – Москва французской Air France. Большую часть пассажиров, которые из-за проблем с согласованием маршрута полета не смогли попасть в Москву, перевезла российская авиакомпания "Аэрофлот".