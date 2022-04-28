Движение в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

11:29
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Движение транспорта в центре столицы перекроют в связи с проведением ночной тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте столичного Дептранса.
Так, с 16:30 до 19:00 будет перекрыто движение по Новинскому бульвару, Оружейному переулку, Волгоградскому проспекту, Проектируемому проезду № 3502. С 16:30 28 апреля до 03:00 29 апреля изменится движение на Таганской улице, там будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта. В это же время будет изменено движение на улице Александра Солженицына, переулках Маяковском и Марксистском.
С 17:30 будет недоступно движение по Тверской улице, Петровке, Воздвиженке, Солянке. Кроме того, с 22:00 движение перекроют по участку Тверского и Страстного бульваров, а также по Большому Путинковскому переулку.
С 22:30 нельзя будет проехать по Новому Арбату, Воздвиженке и Большому Каменному мосту, а с 23:30 будет недоступно движение на Большой Полянке, Садовом кольце, 2-й Брестской улице. Также ограничения коснутся улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.
Ранее сообщалось, что первая ночная репетиция парада Победы с участием техники пройдет в Москве 28 апреля. Пешие расчеты начнут тренировку с построения на Красной площади, а задействованная в параде техника перед началом репетиции выстроится на Тверской улице.
В связи с этим изменится работа ряда станций метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку. Ограничения начнут действовать в 15:00 и сохранятся до окончания мероприятия.
Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В этом году в параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
Движение на улицах в центре и на юго-востоке Москвы ограничат из-за репетиции парада
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