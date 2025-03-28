На БКЛ временно нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Хорошёвской"

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На Большой кольцевой линии столичного метрополитена нет движения поездов от станции "Электрозаводская" до "Хорошёвской". Об этом предупредил Дептранс в своем телеграм-канале.

Изменения в графике поездов, следующих по часовой стрелке, временные и связаны с проверкой составов, уточнили в транспортном ведомстве, добавив, что пострадавших нет.

Данные вагоны, как пояснили в Дептрансе, обслуживаются компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, поэтому точные причины проверки установит специальная комиссия.

Кроме того, было принято решение о временном закрытии станции "Савеловская", из-за чего электрички следуют без остановки.

"Принимаем все усилия для скорейшего восстановления движения", – заверили в ведомстве, порекомендовав пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, либо Кольцевой или радиальными линиями.

По аналогичным причинам ранее приостанавливалось движение электричек на Московском центральном кольце (МЦК). При этом во время изменений специалисты принимали все необходимые меры, а пассажиров призывали пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки.

До этого проблемы в движении вагонов наблюдались от станции "Сокол" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии метро. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже составы возобновили ход в соответствии с графиком.

