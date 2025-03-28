Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 30 марта

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Вход на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий столичного метрополитена закроется утром в воскресенье, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Департамент уточнил, что с 05:45 в течение некоторого времени станции будут работать только на выход и пересадку пассажиров. Москвичей призвали использовать соседние станции для входа в метро.

Кроме того, с 31 марта по 30 апреля на ремонт закроется эскалатор в переходе со станции метро "Проспект Мира" на Кольцевую линию. Жителям столицы посоветовали узнавать о ремонтах в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Также эскалатор временно не будет работать на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена по 24 апреля. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4 в связи с проведением ремонтных работ.