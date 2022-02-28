Lufthansa не будет использовать воздушное пространство РФ до 27 мая

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Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу немецкой авиакомпании сообщает ТАСС. Указывается, что решение принято из-за текущей нормативно-правовой ситуации.

"По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период. Затронутые пассажиры будут проинформированы", – говорится в сообщении.

В авиаконцерне уточнили, что возможны кратковременные изменения, связанные с расписанием рейсов по маршрутам на Дальний Восток.

Кроме этого, Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group продлевают до 30 апреля приостановку авиасообщения с Украиной. В пресс-службе концерна указали, что решение о дальнейших рейсах будет принято позже.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.