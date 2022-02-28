Швейцария закрыла небо для всех рейсов из РФ с 28 февраля

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Швейцария закрыла небо для всех рейсов из России и любых воздушных судов с маркировкой РФ с 17:00 понедельника, 28 февраля, за исключением полетов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление федерального совета.

"В дополнение, в соответствии с закрытием воздушного пространства в других европейских странах, воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России, а также для всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15:00 (17:00 по московскому времени) с понедельника, за исключением рейсов по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

