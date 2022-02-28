Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

транспорт

17:00

Калининградский министр туризма заверил, что цены на авиаперелеты в регион не вырастут

транспорттуризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что цены на авиаперелеты в регион и из него не вырастут. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, из-за европейских ограничений на полеты рейсы осуществляются по измененным маршрутам. Длительность перелета в Санкт-Петербург выросла на 20 минут, в Москву – на 1 час.

"Маршрут, которым сейчас начали пользоваться все, кто прилетает в Калининград и из Калининграда улетает, чуть дольше, но это не должно отразиться на стоимости билетов", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что ситуацию с билетами в Калининградскую область отслеживает Росавиация. В настоящий момент аэропорт Храброво работает штатно, изменений полетных программ и графика не ожидается.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Лайнеры не могут приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.

В качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Вход в него будет возможен только по спецразрешению Росавиации или министерства иностранных дел РФ.

Ограничения со стороны ЕС стали следствием того, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Евросоюз закрыл воздушное пространство для России

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать