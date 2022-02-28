Калининградский министр туризма заверил, что цены на авиаперелеты в регион не вырастут

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что цены на авиаперелеты в регион и из него не вырастут. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, из-за европейских ограничений на полеты рейсы осуществляются по измененным маршрутам. Длительность перелета в Санкт-Петербург выросла на 20 минут, в Москву – на 1 час.
"Маршрут, которым сейчас начали пользоваться все, кто прилетает в Калининград и из Калининграда улетает, чуть дольше, но это не должно отразиться на стоимости билетов", – заявил Ермак.
Он подчеркнул, что ситуацию с билетами в Калининградскую область отслеживает Росавиация. В настоящий момент аэропорт Храброво работает штатно, изменений полетных программ и графика не ожидается.
Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Лайнеры не могут приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС.
В качестве ответной меры Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Вход в него будет возможен только по спецразрешению Росавиации или министерства иностранных дел РФ.
Ограничения со стороны ЕС стали следствием того, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Евросоюз закрыл воздушное пространство для России
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