Более 1 млн рублей сэкономили пассажиры Московской области по карте "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области пассажиры автобусов сэкономили свыше 1 миллиона рублей благодаря программе лояльности "Город", которая доступна с июля этого года пользователям транспортной карты "Тройка". Об этом рассказал руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня система лояльности позволяет экономить пассажирам на проезде от 7 до 35%. Ежемесячная экономия для каждого пассажира составила более 400 рублей, а в год сумма может достигнуть 5 тысяч рублей. Чем чаще пассажир оплачивает поездки картой, тем выше скидка. Воспользовались программой уже более 40 тысяч человек, что говорит о востребованности и удобстве оплаты проезда картой "Тройка", – рассказал Ликсутов.

В Московской области проект по интеграции карты "Тройка" для оплаты проезда в автобусах поэтапно реализовывается с февраля текущего года. В настоящее время ей можно оплатить проезд более чем на 700 маршрутах, на которых курсируют 2,7 тысячи автобусов, оборудованных стационарными валидаторами.

Ранее "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Также действие транспортной карты "Тройка" расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре. Сейчас картой "Тройка" можно оплатить проезд в 9 регионах России, а еще 63 выразили свою заинтересованность в реализации проекта по внедрению карты.