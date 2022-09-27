Движение поездов на Киевском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов через станцию Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги осуществляется в штатном режиме.

Отмечается, что после остановки состава были предприняты все меры для стабилизации графика движения поездов.

"Движение поездов через станцию Толстопальцево осуществляется в штатном режиме. Поезда в сторону Москвы и области следуют с установленной скоростью", – сообщили в пресс-службе МЖД.

Ранее стало известно, что на Киевском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда. Это произошло из-за незапланированной остановки электропоезда № 6539 Москва – Апрелевка на станции Толстопальцево.

До этого сообщалось, что на Павелецком направлении МЖД в сторону Москвы задерживается ряд поездов в связи с нештатной остановкой грузового состава. Несколько пригородных поездов, среди которых один аэроэкспресс, отклонялись от расписания на 9–37 минут.



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