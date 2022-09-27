Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с незапланированной остановкой состава на станции Толстопальцево на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются поезда, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Сегодня на станции Толстопальцево Киевского направления совершил незапланированную остановку электропоезд № 6539 Москва – Апрелевка. В связи с этим задерживаются поезда в сторону Москвы и области", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Уточняется, что все меры для стабилизации графика движения поездов были приняты.

Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы задерживается ряд поездов в связи с нештатной остановкой грузового состава.

Несколько пригородных поездов, среди которых один аэроэкспресс, отклонялись от расписания на 9–37 минут.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!