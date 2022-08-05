Несколько поездов задерживаются на ОЖД из-за сбоя на станции Подсолнечной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На станции Подсолнечной Октябрьской железной дороги произошел сбой в движении поездов, сообщает Агентство "Москва". Несколько электричек и поездов дальнего следования задерживаются.

Сбой произошел в 06:30 по техническим причинам. Поезда в связи с этим следуют с задержкой от 20 до 40 минут. Некоторые пригородные поезда задерживаются на время от 10 до 50 минут.

Специалисты железной дороги принимают все необходимые меры, чтобы нормализовать график движения.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 по 23 августа. Корректировки связаны с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3.