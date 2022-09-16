Поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы задерживается ряд поездов в связи с нештатной остановкой грузового состава, сообщили в МЖД,

"Сегодня в 16:58 на участке Домодедово – Бирюлево Павелецкого направления МЖД совершил незапланированную остановку по техническим причинам грузовой поезд. В 17:27 поезд продолжил движение с помощью вспомогательного локомотива", – говорится в сообщении.

Несколько пригородных поездов, среди которых один аэроэкспресс, отклоняются от расписания на 9–37 минут. При этом перевозчиком принимаются необходимые меры по уменьшению времени опоздания задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится с 24 октября по 14 ноября в связи с проведением ремонтных дорог на некоторых участках Октябрьской железной дороги.

Отмечалось, что 30 октября будут отменены поезда № 768 и № 770 Москва – Санкт-Петербург, а также поезда № 759 и № 761 Санкт-Петербург – Москва. Помимо этого, у некоторых составов, курсирующих с 24 октября по 14 ноября, изменится график движения.