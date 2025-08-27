Форма поиска по сайту

27 августа, 07:22

Транспорт

Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Казани

Казанский аэропорт работает в штатном режиме, принимает и отправляет авиарейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани не вводились.

Информация о начале их действия в данном аэропорте появилась утром 27 августа. Уточнялось, что ограничения носили временный характер, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы. Позже Росавиация удалила соответствующую публикацию.

Ранее самолет, летевший из Лондона в Пекин, внепланово приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительной причиной посадки была названа неисправность одного из двигателей.

Пассажиров самолета временно разместили в терминале аэропорта. Спустя некоторое время рейс продолжил полет в Пекин. Всего пассажиры находились в нижневартовском аэропорту 13 часов.

