27 августа, 06:12Транспорт
Аэропорт Казани закрыт на прием и отправку рейсов
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов в регионе.
Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Министерство также обязало российские авиакомпании сделать звонки на горячие линии бесплатными. Это касается периодов задержек рейсов из-за временных ограничений.
