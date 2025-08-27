Форма поиска по сайту

27 августа, 06:12

Аэропорт Казани закрыт на прием и отправку рейсов

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Казани, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы. Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов в регионе.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Министерство также обязало российские авиакомпании сделать звонки на горячие линии бесплатными. Это касается периодов задержек рейсов из-за временных ограничений.

