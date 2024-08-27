РБК: цена автомобильной аптечки выросла почти на треть

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В России стоимость аптечек выросла на 28% по сравнению с августом прошлого года, сейчас их цена составляет 572 рубля. При покупке онлайн цена составила 452 рубля, что на 18% больше августа 2023 года, пишет РБК со ссылкой на подсчеты "Платформы ОФД".

Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов.

Несмотря на рост стоимости, число покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля покупок онлайн выросла на 31%.

Эксперты объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в действие положений законодательства о новом составе набора. В результате часть водителей решила заранее обновить аптечки.

Новый был утвержден 31 мая, а предложение от Минздрава поступило еще в апреле. Оно аргументировалось тем, что полученные в ДТП травмы относятся к наиболее тяжелым видам травматизма. Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.

В новый состав автомобильной аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы, ранее рассказала глава одной юридической компании Таисия Вепренцева. При этом старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

