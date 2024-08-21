Автоэксперт Хайцеэр: от покупки машины с пробегом больше 150 000 км лучше отказаться

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Подержанный автомобиль не стоит покупать, если машина попадала в серьезную аварию или имеет большой пробег. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее аналитики агентства "Автостат" выяснили, что в первом полугодии россияне потратили на покупку новых и поддержанных машин 5,5 триллиона рублей – на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на автомобили с пробегом владельцы отдали на 1,1 триллиона больше, чем без него.

Хайцеэр предупредил, что при покупке подержанной машины автолюбителям следует быть очень внимательными. В частности, стоит посмотреть пробег: чем он больше, тем выше износ машины.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Более 150 тысяч километров – немало для современного автомобиля, поэтому такой лучше не брать. То, что не сломалось, обязательно рано или поздно придет в негодность: есть усталость металла, износ основных узлов и агрегатов. Потребуется достаточно внушительная сумма, чтобы поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии.

Стоит отказаться и от машины, если после серьезной аварии ей требовался крупный ремонт. Например, из-за того, что нарушилась целостность кузова.

"Даже если его восстановили, он все равно уже не заводской. Кузов прошел определенную деформацию и не имеет прежней прочности", – указал эксперт.

Также после крупного ДТП у машины могут быть скрытые дефекты, предупредил специалист.

"Например, проблемы с автоматической коробкой. На первый взгляд это понять сложно, а проявится все только в период эксплуатации", – заключил Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Ярослав Бойко рассказал, на какие подержанные автомобили стоит обратить внимание при бюджете до 500 тысяч рублей. По его словам, можно рассмотреть модели Hyundai Getz и Accent, Renault Logan и Sandero, а также Nissan Almera Classic. При этом специалист обратил внимание, что купить надежную машину в хорошем состоянии за такие деньги непросто.

