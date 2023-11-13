Автоэксперт назвал надежные машины стоимостью до 500 тысяч рублей

Фото: 123RF/ricochet69

Приобрести автомобиль с бюджетом до 500 тысяч рублей можно на вторичном рынке. При выборе машины покупатели могут обратить внимание на модели Hyundai и Renault, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на автоэксперта Ярослава Бойко.

"Сейчас с бюджетом 500 тысяч рублей купить надежную машину в хорошем состоянии непросто. За эти деньги на вторичном рынке можно найти Hyundai Getz и Accent, Renault Logan и Sandero. Стоит рассмотреть и японский автопром, к примеру, Nissan Almera Classic", – сообщил он, добавив, что за указанную сумму также можно купить подержанную Lada Priora.

По словам Бойко, за 500 тысяч рублей в настоящее время можно купить авто со сроком эксплуатации от 13 лет и пробегом около 200 тысяч километров.

При покупке машины на вторичном рынке эксперт рекомендовал обратить внимание на читаемость VIN-номера на кузове и посмотреть, не разбрызгано ли масло в подкапотном пространстве. Он также предупредил, что кузовные элементы могут оказаться перекрашены.

Ранее стало известно, что китайский автомобильный бренд Haval стал лидером по продажам машин в России в октябре 2023 года. За месяц компания продала 12 823 иномарки. Самой популярной машиной Haval стал кроссовер Jolion (6 270 проданных авто).



"Актуальный репортаж": Минпромторг назвал автомобили, на которых должны ездить чиновники