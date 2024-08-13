Эксперт Вепренцева: в России c 1 сентября изменят состав автомобильной аптечки

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В рамках нововведений от Минздрава РФ в новый состав автомобильной аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы, рассказала глава одной юридической компании Таисия Вепренцева.

Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года, уточнила она в беседе с РИА Новости. При этом старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Вепренцева напомнила, что в сентябре прошлого года у водителей также произошли изменения. Так, из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали автоаптечки и огнетушители.

Новый состав аптечки был утвержден 31 мая, а предложение от Минздрава поступило еще в апреле. Оно аргументировалось тем, что полученные в ДТП травмы относятся к наиболее тяжелым видам травматизма.