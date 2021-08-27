Росавиация разрешила "Аэрофлоту" и S7 выполнять рейсы из Москвы в Египет

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Авиакомпаниям "Аэрофлот" и S7 разрешили выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты. Об этом сообщили в Росавиации.

Как отметили в ведомстве, "Аэрофлоту" предоставлено разрешение на 7 рейсов в неделю на каждом маршруте. Авиакомпания S7 будет выполнять один рейс в неделю в Хургаду, в Шарм-эль-Шейх – два рейса в неделю.

Кроме того, количество рейсов из Москвы также будет увеличено у авиакомпании "Россия": до 7 рейсов на маршруте Москва – Хургада и до 6 рейсов на маршруте Москва – Шарм-эль-Шейх.

Как передает ТАСС, такие авиакомпании, как "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, "Икар", Red Wings, "Ямал", планируют запустить рейсы на курорты Египта из регионов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетские курорты с 7 до 10 в неделю. Авиакомпания выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".

Прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились с 9 августа. Для поездки туристам нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.