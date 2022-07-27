Воду начали раздавать на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Питьевую воду начали раздавать на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жаркой погоды. Пассажиры метро могут бесплатно получить воду в вестибюлях восьми станций, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Так, воду раздают на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
"Чтобы жару было легче перенести, советуем пассажирам избегать прямых солнечных лучей, следить за своим водным балансом и носить свободную светлую одежду", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что следят за температурой и при необходимости список станций будет скорректирован.
Также раздачу воды организовали на 13 вокзалах и станциях МЖД, сообщает пресс-служба ЦППК.
"Еще один жаркий день в Москве и Подмосковье. Поэтому мы продолжаем раздавать питьевую воду. Ждем вас в местах отправления наших поездов", – говорится в сообщении.
В ЦППК уточнили, что получить бесплатно воду можно на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня и Одинцово.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов исключил возможность прихода в Россию аномальной жары, накрывшей страны Западной Европы. По его словам, в ближайшее время жара в европейской части России сменится более умеренным температурным режимом под влиянием атлантического циклона.
В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели в столице будет жаркая погода.
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