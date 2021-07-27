Более 70 эскалаторов отремонтировали в столичном метро с начала года

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С начала 2021 года в столичном метро отремонтировали более 70 эскалаторов, ремонт еще около 80 планируется осуществить до конца года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, – одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро свыше тысячи эскалаторов и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно мы обновляем не меньше сотни машин", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что с января по июнь капитальный ремонт прошел на 16 эскалаторах девяти станций: "Китай-города", "Комсомольской", "Площади Революции", "Павелецкой", "Трубной", "Проспекта Мира", "Тушинской", "Планерной" и "Сходненской". Он предусматривает замену ступеней, направляющих, тяговых цепей, механического и электрического оборудования, а также узлов и главных приводных валов с аварийным тормозом.

"Текущий ремонт менее масштабный и длительный. В ходе него меняются отдельные детали ступеней, механизмов и балюстрады эскалатора. Такие работы прошли на 39 станциях – там отремонтировали 57 эскалаторов. До конца года специалисты проведут ремонт еще порядка 80 эскалаторов", – говорится в сообщении.

Ранее станции Сокольнической линии метрополитена "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" досрочно открыли для пассажиров.

Движение на участке Сокольнической линии метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" ограничили для подготовки к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии. В частности, строится пересадка на станции "Проспект Вернадского".