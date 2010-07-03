Режим работы канатной дороги изменится 31 мая

Фото: scaliger/depositphotos

Режим работы канатной дороги в "Лужниках" изменится 31 мая из-за концерта американской рок-группы Bon Jovi, сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Отмечается, что в пятницу на территории СК "Лужники" с 16:00 до 23:00 высаживать пассажиров будут только на станции "Воробьевы горы".

Таким образом, на станции "Воробьевы горы" можно купить билеты только по маршруту "туда-обратно". На станции "Лужники" в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров, а купить билет можно будет только в одну сторону.

С апреля Московская канатная дорога работает по летнему графику. По понедельникам канатка работает с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.

Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.

В начале апреля правительство Москвы представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Она будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть.

Протяженность ее составит 2,3 километра. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на десять человек. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".