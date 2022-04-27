Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы в ночь на 27 апреля отменили и задержали 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Шереметьево отменено три рейса и столько же задержано. Во Внуково отменено два рейса и задержано три. Больше всего рейсов отменено в Домодедово. Из аэропорта не вылетели пять самолетов. Один задержан.

23 апреля Росавиация продлила до 1 мая режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниями порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что российские авиаперевозчики смогут вернуть пассажирам деньги за более чем 1 миллион билетов по отмененным полетам по внутренним и зарубежным направлениям. В ведомстве добавили, что аэропортам, работа которых была на время приостановлена, направлено 1,5 миллиарда рублей в целях компенсации их расходов.

