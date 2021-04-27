Южный вестибюль станции МЦК Кутузовская закроют до сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В южном вестибюле станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК) установят эскалатор для выхода с платформы. С 20 мая по сентябрь вестибюль не будет работать на вход и выход, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Вместе с ОАО "РЖД" мы проведем работы с 20 мая по сентябрь этого года, поэтому сам вестибюль будет закрыт на вход и выход. Вы сможете пользоваться северным выходом", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что в будни через станцию проходят около 33 тысяч пассажиров. После установки эскалатора пассажирам будет удобнее пользоваться станцией.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на семи самых загруженных станциях МЦК появятся новые входы и вестибюли.
Речь идет о станциях ЗИЛ, Локомотив, Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошёво. По его словам, благодаря дополнительным выходам получится распределить потоки пассажиров.
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