В марте более 13 млн пассажиров воспользовались МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В марте 2021 года пассажиропоток на Московском центральном кольце вырос почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

"По МЦК в марте текущего года перевезены 13,1 миллиона пассажиров, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что станции "Площадь Гагарина", "Ростокино" и "Нижегородская" стали самыми популярными в марте 2021 года. С начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 564 миллионов пассажиров.

Ранее сообщалось, что на семи самых загруженных станциях Московского центрального кольца появятся новые входы и вестибюли. Как отметили в пресс-службе, популярность МЦК растет с каждым годом.