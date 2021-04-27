Работу шести станций метро ограничат из-за репетиции парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работу шести станций метро ограничат 27 апреля из-за репетиции парада Победы на Красной площади, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

С 19:00 до окончания репетиции будут закрыты станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Эти станции будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Станция "Библиотека имени Ленина" будет работать только на пересадку.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с ночными репетициями военного парада в честь 9 Мая. Ограничения будут действовать 27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия.

В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы. Две ночные репетиции пройдут 27 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая.